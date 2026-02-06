Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Центробанк Азербайджана и МВФ обсудили макроэкономическую ситуацию в стране

Экономика Материалы 6 февраля 2026 16:56 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили макроэкономическую ситуацию в стране.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, председатель Банка Талех Кязимов встретился с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Анной Бордон и с делегацией во главе с исполнительным директором по Избирательной группе МВФ, в которую входит Азербайджан, Патриком Лошевски.

В ходе встречи обсуждалась макроэкономическая ситуация в Азербайджане, основные факторы, влияющие на инфляцию, а также вопросы усиления трансмиссии денежно-кредитной политики и совершенствования ее рамок.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии сотрудничества и перспективах его расширения.

