Узбекистан и Пакистан расширяют сотрудничество в сфере селекции пшеницы

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов в рамках рабочего визита в Исламскую Республику Пакистан провёл серию переговоров с представителями профильных ведомств и ведущих научных учреждений страны, передает Trend.

Согласно информации, в частности, в Исламабаде он встретился с вице-президентом Университета сельского хозяйства Фейсалабада доктором Зульфикаром Али. В ходе встречи стороны обсудили перспективы совместной реализации проекта по выращиванию гибридных сортов пшеницы с ожидаемой урожайностью свыше 10 тонн с гектара.

Были достигнуты договорённости о проведении совместных научных исследований, создании экспериментальных участков и практическом внедрении полученных результатов.

Кроме того, состоялась встреча министра с доктором Захидом Махмудом — руководителем подразделения программы Speed Breeding Национального института геномики и передовой биотехнологии. Стороны договорились о внедрении ускоренных селекционных технологий пшеницы, позволяющих значительно сократить сроки создания новых сортов, а также об использовании современных биотехнологических решений в Узбекистане.

По итогам визита принято решение активизировать реализацию совместного проекта, расширить научно-практическое взаимодействие и в сжатые сроки приступить к выполнению согласованных инициатив.