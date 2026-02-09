Большая стройка, большие ставки: как Казахстан переформатирует экономику через Alatau City

БАКУ /Trend/ - Строительная отрасль Казахстана переживает, пожалуй, самые значительные изменения за последние десятилетия. Одной из ключевых инициатив в этой сфере стал проект Alatau City, который планируется на базе бывшего села Жетыген в Илийском районе Алматинской области. Село получило статус города в 2024 году. Официальные лица заявляют, что Алатау должен стать новым экономическим центром региона, а также международным хабом для Центральной Азии с особым экономическим статусом.

Основное строительство Alatau City планируется завершить к 2030 году, а полное завершение проекта - к 2050 году. Город будет располагаться в специальной экономической зоне площадью 97,9 тыс. гектаров.

Привлекательность проекта усиливается географическим расположением - Алатау находится на перекрестке вдоль Нового Шелкового пути, связывающего Европу и Китай. Это стратегически важный фактор: интеграция города в международные логистические цепочки может стимулировать экономический рост региона и улучшить его позиции в глобальной торговле. Такое положение создает возможности для привлечения инвестиций и повышает интерес иностранных партнеров к развитию логистической и промышленной инфраструктуры города.

Для реализации столь амбициозного проекта Казахстану необходимы инвестиции. 26 сентября 2025 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении городу специального статуса, что должно создать условия для защиты частных инвестиций и привлечения капитала в долгосрочные проекты. Сейчас в парламенте рассматривается проект Конституционного закона «О специальном статусе города Алатау», что станет важным шагом к институциональной поддержке проекта, как недавно сообщил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на заседании Совета по развитию города.

Уже ведутся работы по запуску новых проектов, которые должны повысить привлекательность города для инвесторов. Среди приоритетных - многофункциональный комплекс Iconic Complex, который станет архитектурным и деловым центром города, а также технологический университет KAIST Kazakhstan, направленный на подготовку высококвалифицированных специалистов и внедрение передовых технологий.

Правительство Казахстана сообщало, что инвестиционный портфель города включает 44 проекта на сумму около 1,8 трлн тенге (более 3,6 млрд долларов США) в различных отраслях: промышленность, логистика, агропереработка и креативная индустрия. Реализация этих проектов позволит создать более 30 тыс. рабочих мест и обеспечит стабильную экономическую среду для города. Главный исполнительный директор фонда Alatau City Authority Алишер Адыкадыров отметил, что сейчас разрабатываются ключевые документы: концептуальный и градостроительный планы, а также стратегия развития города.

Параллельно с реализацией проекта в Казахстане обновляется нормативная база строительной отрасли. В 2026 году вступил в силу новый Строительный кодекс, который предусматривает обязательный контроль через единую информационную систему. Также внедряются цифровые идентификаторы объектов и BIM-технологии, позволяющие создавать точные 3D-модели зданий, минимизируя риски необоснованного роста смет и устраняя “серые зоны” на рынке. Эти инициативы создают условия для привлечения крупных инвесторов и повышают доверие к строительным проектам.

В целом, Казахстан демонстрирует комплексный подход к трансформации строительной отрасли и городской инфраструктуры. Однако успех проекта Alatau City в значительной степени зависит от качества институциональной поддержки, объема инвестиций и соблюдения сроков строительства. Реализация такого масштабного проекта потребует тщательного планирования, достаточных финансовых вложений и строгого контроля за соблюдением сроков. Если эти условия будут соблюдены, Alatau City может стать примером нового уникального городского развития в Центральной Азии.