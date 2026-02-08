Налоговые поступления из ненефтяного сектора Азербайджана выросли

БАКУ/Trend/ - В январе 2026 года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило более 2 миллиардов 50,3 миллиона манатов налогов, что на 50,3 миллиона манатов больше прогнозируемого показателя.

Как сообщает Trend, поступления от ненефтяного сектора составили более 1 миллиарда 467,1 миллиона манатов, и дополнительно в бюджет было внесено 42,1 миллиона манатов сверх прогноза. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, налоговые поступления от этого сектора увеличились на 88,9 миллиона манатов, что составляет 6,5%.

Из всех уплаченных налогов 71,6% пришлось на ненефтяной сектор, а 28,4% - на нефтяной и газовый сектор.

В январе 2026 года поступления по обязательному государственному социальному страхованию составили 468 миллионов манатов, что на 5,6% (или 24,6 миллиона манатов) больше по сравнению с тем же периодом 2025 года. Поступления от внебюджетных организаций увеличились на 8,2%, составив почти 347,5 миллиона манатов.

Поступления от взносов на страхование от безработицы в январе 2026 года увеличились на 7,4% и составили более 17,2 миллиона манатов. Поступления от внебюджетных организаций возросли на 10,9% и составили почти 14,5 миллиона манатов.

Поступления по обязательному медицинскому страхованию в январе 2026 года увеличились на 1% и составили около 80,2 миллиона манатов. Поступления от внебюджетных организаций возросли на 2,4% и составили более 62,4 миллиона манатов.