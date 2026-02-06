Вырос объем экспорта продукции через таможенный пункт на северо-западе Ирана

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2025 года по 20 января 2026 года) экспорт продукции через таможенный пункт Астара в северо-западной провинции Гилан увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта 2024 года по 19 января 2025 года).

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга генеральный директор управления транспорта и грузоперевозок провинции Гилан Фариборз Моради.

По его словам, за 10 месяцев через таможенный пункт Астара было экспортировано 1,08 миллиона тонн продукции.

Моради также сообщил, что за указанный период через таможенный пункт Астара в страну было импортировано 128 тысяч тонн продукции. Импортируемая продукция в основном состояла из чечевицы, ячменя и различных видов древесины.

По словам представителя ведомства, за 10 месяцев через таможенные пункты Астара и Энзели провинции Гилан с транзитной целью из страны было провезено 1,13 миллиона тонн грузов. За указанный период через данные таможенные пункты в транзитных целях в страну было ввезено 873 тысяч тонн продукции.

Следует отметить, что, согласно статистике иранской Таможенной администрации, за 10 месяцев текущего иранского года экспорт продукции из Ирана составил 130 миллионов тонн на сумму 45 миллиардов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт продукции сократился на 6,3% в стоимостном выражении и увеличился на 1,44% в весовом выражении.