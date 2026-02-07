ЕС проведет в Нахчыване мероприятие, посвященное Соглашению мэров по климату и энергии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – ЕС проведет в Нахчыване мероприятие, посвященное Соглашению мэров по климату и энергии.

Об этом в субботу Trend заявила посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич в кулуарах пятого выпуска молодежной «Европейской викторины».

По ее словам, в 2026 году Европейский союз ожидает расширения сотрудничества с Азербайджаном в сфере связанности.

«Связанность - это слово года. Оно охватывает широкий спектр направлений: от энергетики и цифровой инфраструктуры до железных дорог, автомобильных дорог и многих других сфер», — подчеркнула дипломат.

По словам посла, отношения между ЕС и Азербайджаном в настоящее время находятся в позитивной фазе, и Евросоюз готов продолжать активное взаимодействие.

Куюнджич отметила, что в течение 2026 года планируется проведение ряда традиционных мероприятий, направленных на укрепление гуманитарных и образовательных связей. Среди них — Study in Europe, Taste in Europe, Eurovillage и другие инициативы.

Она также сообщила, что следующим событием станет мероприятие в Нахчыване, которое пройдет на следующей неделе в рамках программы Covenant of Mayors.( Соглашение мэров).

Напомним, что Инициатива Covenant of Mayors for Climate and Energy (Соглашение мэров по климату и энергии) была запущена Европейским Союзом в 2008 году. С 2015 года инициатива получила глобальный масштаб.

Основные цели Соглашения мэров включают:

- сокращение выбросов парниковых газов за счет внедрения мер по энергоэффективности и расширения использования возобновляемых источников энергии;

- повышение устойчивости к последствиям изменения климата;

- укрепление сотрудничества между муниципалитетами, местными и центральными исполнительными органами;

- обеспечение безопасного, устойчивого и надежного доступа к энергии для всех.

Соглашение мэров подписывается местными и региональными органами власти, которые намерены достичь вышеуказанных целей и добровольно реализовывать цели ЕС в области климата и энергетики.

Первым подписавшим Соглашение мэров в Азербайджане в 2012 году стал Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичери Шехер», а в 2017 году к инициативе присоединился город Мингячевир. С 24 сентября 2018 года Министерство энергетики Азербайджанской Республики было определено национальным координатором и подписало Соглашение мэров по климату и энергии.