Подписан меморандум о сотрудничестве между Kapital Bank и Национальной академией авиации

Первый банк страны Kapital Bank и Национальная академия авиации Азербайджана объявили о начале сотрудничества. Новые партнерские отношения были официально закреплены меморандумом, подписанным накануне.

В рамках документа предусмотрена реализация совместных программ стажировок, участие специалистов банка в научной деятельности студентов, разработка совместных учебных планов, а также организация тренингов, научных конференций и обучающих мероприятий по различным направлениям.

Открывая мероприятие вступительным словом, первый проректор Национальной академии авиации Адалет Самедов проинформировал гостей о деятельности учебного заведения, его структуре и этапах развития. Затем проректор Гюльнара Ахмедова рассказала о вкладе ректора Академии, академика Арифа Пашаева, в развитие азербайджанской науки, в частности в сфере гражданской авиации.

В свою очередь главный исполнительный директор экосистемы Bir и Kapital Bank Фарид Гусейнов подчеркнул, что сотрудничество с Академией усиливает стратегическое видение банка, ориентированное на будущее. «Подписанный сегодня меморандум выводит наше взаимодействие на новый уровень. Мы хотим, чтобы ваши студенты, формируясь как специалисты завтрашнего дня, максимально использовали возможности нашей экосистемы, программы стажировок и реальные проекты», – отметил он.

Отметим, что в рамках мероприятия также был подписан меморандум о сотрудничестве между Фондом Развития Образования и Национальной академией авиации. Согласно документу, Академия присоединилась к проекту TələbəPlus. Напомним, что запуск проекта TələbəPlus был осуществлён в прошлом году на основании меморандума, подписанного между Kapital Bank, Фондом Развития Образования и международной платежной технологической компанией Visa.

Проект предоставляет студентам широкий спектр цифровых возможностей, включая участие в социальных инициативах, получение скидок в сотнях партнерских магазинов, контроль карточных расходов через мобильное приложение Birbank и другие сервисы.

Выступая по проекту, направленному на повышение финансовой грамотности молодежи, председатель Правления Фонда Развития Образования Ниджат Мамедли отметил, что основная цель TələbəPlus – поддержка студентов, улучшение их социального благосостояния и создание благоприятных условий для того, чтобы они могли уделять больше времени обучению. По его словам, с присоединением Национальной академии авиации количество вузов, участвующих в проекте, достигло 27, а число студентов-пользователей превысило 200 тысяч.

