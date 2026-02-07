Экспорт ненефтяных товаров Азербайджана увеличился за 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В январе–декабре 2025 года экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 8,1% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил 3,6 миллиарда долларов США. За этот период экспорт продовольственной продукции вырос на 18,4% и достиг 1,2 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend, информация об этом была опубликована в январском выпуске "Обзора экспорта", подготовленного Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

В январе–декабре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сахара вырос на 57,4%, фруктов и овощей — на 27,4%, алюминия и изделий из него — на 24,2%, хлопчатобумажной пряжи — на 19,3%, продукции химической промышленности — на 8%, растительных и животных жиров и масел — на 2%.

За прошлый год экспорт аграрной продукции увеличился на 26,7% и составил 1 миллиард долларов США, экспорт агропромышленной продукции — 314,7 миллиона долларов США. В целом совместный экспорт аграрной и агропромышленной продукции вырос на 18,9%, достигнув 1,3 миллиарда долларов США.

Среди товаров ненефтяного сектора наибольший объем экспорта пришелся на золото (326,2 миллиона долларов США). Далее следуют помидоры (192,5 миллиона долларов США) и карбамид (170,8 миллиона долларов США).

В декабре 2025 года лидером по экспорту стала хурма (36,4 миллиона долларов США), затем золото (29,2 миллиона долларов США) и очищенный лесной фундук (20,3 миллиона долларов США).

За двенадцать месяцев прошлого года в Россию было экспортировано продукции на 1,2 миллиарда долларов США, в Турцию — 597,3 миллиона долларов США, в Грузию — 347,9 миллиона долларов США, в Швейцарию — 347,8 миллиона долларов США, в Украину — 201 миллион долларов США.

Только в декабре экспорт в Россию составил — 96,3 миллиона долларов США, в Турцию — 51,2 миллиона долларов США, в Грузию — 41,4 миллиона долларов США, в Швейцарию — 32,9 миллиона долларов США, в Украину — 10,8 миллиона долларов США.

В рейтинг десяти крупнейших частных экспортеров вошли: представительство Azerbaijan International Mining Company Limited, ООО Prime Cotton, ЗАО Baku Steel Company, ООО Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi, ЗАО TABATERRA, ООО STP Alüminium, ООО Export Stream, ООО P-AQRO, ООО KHAN-EL, ООО AGRARCO.

Среди государственных компаний, участвующих в экспортных операциях ненефтяного сектора, список возглавляет Управление маркетинга и экономических операций SOCAR. Далее следуют: ООО SOCAR Polymer, ЗАО AzerGold, ООО Azəralüminium, Газоэкспортное управление SOCAR, ООО Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi, ООО Socar-Dalğıc, завод минеральной воды ООО İstisu, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ООО SOCAR CAPE.

В январе–декабре 2025 года Космическое агентство Азербайджана (Azərkosmos) экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги в 43 страны на сумму 18,1 миллиона долларов США. Доходы от экспорта услуг составили 66% от общих доходов агентства. В декабре объем экспорта услуг в 35 стран достиг 1,7 миллиона долларов США.

В пятерку крупнейших направлений экспорта спутниковых услуг вошли: Великобритания (4,6 миллиона долларов США), Люксембург (3,5 миллиона долларов США), Швеция (1,3 миллиона долларов США), Турция (861 тысяча долларов США) и Нигерия (823,9 тысячи долларов США).