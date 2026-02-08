В Иране сократилось потребление стали

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего года (с 21 марта по 22 декабря 2025 года) потребление стали в Иране снизилось на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 декабря 2024 года).

Как сообщает Trend со ссылкой на отчет Ассоциации производителей стали Ирана, за указанный период в стране было потреблено 18,5 миллиона тонн стали. В аналогичный период прошлого года потребление составило около 18,6 миллиона тонн.

В отчете также указано, что за 9 месяцев потребление сталелитейной продукции в Иране составило примерно 14 миллионов тонн, что на 5,7% меньше по сравнению с прошлым годом. В 2024 году за аналогичный период в стране было потреблено 14,8 миллиона тонн сталелитейной продукции.

Кроме того, в отчете сообщается, что за 9 месяцев в стране было потреблено 30,9 миллиона тонн губчатого железа. Это на 11,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда потребление составило 27,7 миллиона тонн.

Также в отчете говорится, что за 9 месяцев в Иране было потреблено 39 миллионов тонн железорудных окатышей. Потребление этой продукции снизилось на 3,5% по сравнению с прошлым годом, когда за тот же период было потреблено 40,5 миллиона тонн.

За 9 месяцев было потреблено около 49,3 миллиона тонн железорудного концентрата. Это на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда потребление составило 49,1 миллиона тонн.

Отметим, что потенциал производства стали в Иране составляет около 40 миллионов тонн в год.