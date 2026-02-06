Когда зимняя прохлада в Баку наполнилась теплом уюта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В этот вечер за стенами Международного центра мугама в Баку ощущались зимние холода, тогда как в концертном зале царила особая тёплая атмосфера, наполненная музыкой, искусством и искренним интересом публики. Звуки произведений Мастера музыки словно согревали слушателей, создавая ощущение духовного единства и уюта.

В рамках проекта "Культурное достояние народа" (Xalqın mədəni sərvəti), организованного Общественным объединением "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət", состоялась концертная программа, приуроченная к 108-летию выдающегося азербайджанского композитора, кавалера государственных орденов и премий, народного артиста Гара Гараева, сообщает Trend Life.

Музыкальный вечер прошёл в атмосфере высокого художественного вкуса, прозвучали известные и излюбленные произведения Гара Гараева, отражающие богатство его творческого наследия, из балетов "Семь красавиц" и "Тропою грома", симфонических гравюр, музыка к кинофильмам.

На сцене выступили Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под художественным руководством и управлением заслуженного артиста Эйюба Гулиева, а также лауреат международных конкурсов, пианистка Саида Тагизаде.

Проект "Культурное достояние народа" направлен на популяризацию национального культурного наследия, сохранение и передачу ценностей азербайджанской музыкальной школы будущим поколениям.

