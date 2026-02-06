Посол Азербайджана встретился с председателем группы дружбы Мексика-Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев провел рабочую встречу с Кориной Вильегас, председателем группы дружбы Мексика-Азербайджан в Сейме страны.

Как сообщает Trend, стороны обсудили последние приготовления к официальному началу функционирования группы дружбы, которое состоится 10 февраля. Создание группы дружбы рассматривается как ключевой шаг по дальнейшему укреплению двусторонних отношений между Мексикой и Азербайджаном.

"Подобные встречи укрепляют диалог, взаимопонимание и сотрудничество между государствами, а также позволяют создавать мосты, способствующие культурному, экономическому и политическому обмену, на основе взаимного уважения и сотрудничества", - отметила Вильегас.

Она также подтвердила свою приверженность активной парламентской дипломатии, направленной на сближение народов и создание будущего с расширенными общими возможностями.