Дополнительные поставки газа из Азербайджана играют важную роль в достижении целей ЕС по диверсификации – Еврокомиссия

БАКУ/Trend/ - Дополнительные экспортные поставки газа из Азербайджана играют важную роль в достижении целей Европейского союза по диверсификации источников энергии, сказал Trend представитель Европейской комиссии.

"Энергетика является краеугольным камнем сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. Оно основывается на Меморандуме о взаимопонимании, подписанном президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в июле 2022 года. ЕС признателен Азербайджану как надежному партнеру и поставщику энергии. Дополнительные поставки газа из Азербайджана играют важную роль в достижении целей ЕС по диверсификации. В 2016 году мы запустили новую региональную программу EU4Energy, которая поддерживает страны программы "Восточного партнерства", включая Азербайджан, в достижении их целей в сфере энергетической политики и повышении энергоэффективности. Новый этап программы был запущен 1 января 2026 года", - заявил представитель Еврокомиссии.

Он также отметил, что в рамках инициативы Global Gateway и Повестки межрегиональной связности ЕС стремится содействовать инвестициям и укреплению связности не только в транспортной сфере, но и в энергетическом и цифровом секторах с целью стимулирования трансграничной торговли.

"Использование инновационных финансовых инструментов наряду с двусторонними и региональными программами поддержки позволит и далее углублять экономические связи между ЕС и Азербайджаном, содействовать диверсификации экономики страны, укреплять региональную связность, продвигать "зеленый" и цифровой переход, создавать новые навыки и рабочие места, а также способствовать инклюзивному и устойчивому развитию", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Отметим, что Азербайджан экспортирует газ в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который является завершающим участком Южного газового коридора. Изначально пропускная способность TAP составляет 10 млрд кубометров в год, однако она может быть расширена до 20 млрд кубометров в год. В июле 2022 года Азербайджан и Европейская комиссия достигли соглашения об удвоении поставок газа в Европу к 2027 году.

В 2025 году в Азербайджане было произведено 51,5 млрд кубометров природного газа. Из этого объема 14,1 млрд кубометров пришлось на месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", 27,9 млрд кубометров — на месторождение "Шах Дениз", 1,6 млрд кубометров — на месторождение "Абшерон", и 7,9 млрд кубометров было добыто SOCAR.

За указанный период экспорт газа составил 25,2 млрд кубометров. Из них 12,8 млрд кубометров были поставлены в Европу, 9,6 млрд кубометров — в Турцию (в том числе 5,6 млрд кубометров по газопроводу TANAP), 2,3 млрд кубометров — в Грузию и 0,5 млрд кубометров — в Сирию.

С января 2026 года в рамках нового соглашения о транспортировке газа (GTA) по газопроводу TAP стала доступна дополнительная долгосрочная пропускная мощность. В тот же период SOCAR начала поставки азербайджанского газа покупателям в Австрии и Германии по TAP. Это расширило географию поставок азербайджанского газа в Европе и довело общее число европейских стран, получающих газ из Азербайджана, до 16.