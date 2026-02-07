Джейхун Байрамов выразил соболезнования пакистанскому коллеге



БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра Пакистана, министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Во время телефонного разговора министр Джейхун Байрамов осудил террористический акт, совершенный в мечети в Исламабаде, и передал свои глубокие соболезнования семьям погибших, правительству и народу страны. Он подчеркнул постоянную поддержку Азербайджаном Пакистана в его усилиях по борьбе с терроризмом.

Также в ходе беседы были обсуждены различные аспекты отношений партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, вопросы, вытекающие из достигнутых соглашений, а также ситуация в области региональной безопасности.

Напомним, что накануне министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с террористическим актом в мечети Пакистана.