Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева побывали в Гянджинском государственном драматическом театре на премьере анимационного сериала «Иси и Пити» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Гянджинском государственном драматическом театре прошла премьера анимационного сериала «Иси и Пити».

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева. Премьера была организована Ассоциацией анимации Азербайджана в рамках фестиваля «ANİMAFİLM в Гяндже».

На фестивале зрителям наряду с премьерой двух серий познавательного детского анимационного сериала «Иси и Пити», также были представлены короткометражные анимационные фильмы «Бум-бум» и «Земля и Луна». Воспитатели дошкольных образовательных учреждений города Гянджа и обучающиеся в них дети с большим интересом и хорошим настроением посмотрели анимационные фильмы.

На фестивале также был продемонстрирован короткометражный анимационный фильм «Земля и Луна», созданный совместно азербайджанскими и узбекскими специалистами анимации. Он объясняет детям единство человека и природы, влияние экологических проблем на нашу планету и призывает всех беречь Родину, природу и планету Земля.