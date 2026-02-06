Назван объем ненефтяного экспорта Ирана в Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 декабря 2025 года) ненефтяной экспорт Ирана в Кыргызстан сократился на 8,3% в стоимостном выражении и на 1,9% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной службы Ирана.

Согласно статистике, объем экспорта в Кыргызстан за 9 месяцев составил 44 тысячи тонн на сумму около 78,5 миллиона долларов.

За аналогичный период прошлого года объем ненефтяного экспорта Ирана в Кыргызстан составил 44,9 тысячи тонн на сумму 85,6 миллиона долларов.

Статистика отмечает, что за 9 месяцев Иран экспортировал в Кыргызстан в основном нефтехимическую продукцию, сельскохозяйственную и промышленную продукцию.

За первые 9 месяцев товарооборот между Ираном и Кыргызстаном составил 47,3 тысячи тонн на сумму 83,7 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года товарооборот снизился на 4,86% в стоимостном выражении и увеличился на 0,47% в весовом выражении.

Следует отметить, что, согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за первые 9 месяцев текущего иранского года экспорт продукции из Ирана составил приблизительно 119 миллионов тонн на сумму 41,2 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт продукции снизился на 5,78% в стоимостном выражении и увеличился на 1% в весовом выражении.