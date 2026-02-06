Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев назначил нового председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог - Распоряжение

Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Гюльнара Керимова
БАКУ /Trend/ - Вусал Закир оглу Насирли назначен председателем правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение, сообщает Trend.

Согласно другому распоряжению главы государства, Салех Аршад оглу Мамедов освобожден от должности председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Отметим, что до этого назначения Вусал Насирли был заместителем министра труда и социальной защиты населения.

