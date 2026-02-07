Развитие свободных торговых зон должно регулироваться стратегическими программами — Пезешкиан



БАКУ /Trend/ - Для развития свободных торговых зон Ирана необходимо регулирование стратегических и перспективных программ с целью конкуренции на региональном и международном уровнях.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на мероприятии, организованном 7 февраля в связи с введением в эксплуатацию объектов в свободных торговых и промышленных зонах Ирана.

По словам Масуда Пезешкиана, для каждой свободной торговой и промышленной зоны Ирана необходимо иметь научные и экспертные программы, ориентированные на конкуренцию с успешными свободными торговыми зонами мира, иначе Иран отстанет от международных процессов. Он подчеркнул важность правильного направления процесса развития свободных торговых и промышленных зон. Развитие этих зон должно происходить в рамках регионального подхода. Наличие концепции и видения, основанных на высоких технологиях и обладающих перспективной и стратегической структурой, может открыть чёткие перспективы для каждой свободной торговой и промышленной зоны.

Президент Ирана добавил, что в свободных торговых зонах необходимо создавать условия для охраны окружающей среды, развития зелёной энергетики и использования солнечных панелей. Ожидается, что при развитии свободных и промышленных торговых зон будут задействованы все возможности, что внесёт вклад в развитие страны.

Следует отметить, что сегодня в 5 свободных торговых зонах Ирана были введены в эксплуатацию объекты в рамках 27 проектов стоимостью около 132 триллионов риалов (примерно 105 миллионов долларов).