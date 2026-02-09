Назван объем оборота Бакинской фондовой биржи

БАКУ /Trend/ - В январе текущего года общий объем сделок по всем финансовым инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) составил 5,295 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на БФБ, этот показатель на 5,014 миллиарда манатов, или в 2 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За отчетный период было заключено 1 811 сделок, что на 1 378 единиц, или в 1,8 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Из общего объема торгов 4,757 миллиарда манатов пришлось на репо-операции. Это в 2,1 раза меньше, чем в прошлом году, когда данный показатель составил 5,111 миллиарда манатов.

Стоимость сделок с государственными ценными бумагами за отчетный период снизилась на 23 миллиона манатов, или в 1,7 раза, составив 34,491 миллиона манатов.