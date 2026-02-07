Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ/ Trend/ - Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 0,93 доллара США или 1,3% по сравнению с предыдущим показателем и составила 70,70 доллара США за баррель.
Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,92 доллара США или 1,4%, и составила 68,19 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 0,04 доллара США или 0,1% по сравнению с предыдущим показателем и составила 39,24 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 1,7 доллара США или 2,4% по сравнению с предыдущим показателем и составила 71,40 долларов США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.