Азербайджан представлен на 5-й Генассамблее Организации цифрового сотрудничества в Кувейте (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Кувейте состоялась 5-ая Генеральная Ассамблея Организации цифрового сотрудничества.

На мероприятии Азербайджан был представлен делегацией во главе с заместителем министра цифрового развития и транспорта Самиром Мамедовым, сообщили Trend в министерстве.

Отмечается, что в рамках Генассамблеи С.Мамедов, выступая за круглыми столами, посвященными искусственному интеллекту, рассказал о мерах и проектах, реализуемых в Азербайджане в сфере ИИ. Он подробно проинформировал об утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы", Стратегии цифрового развития, Академии искусственного интеллекта, а также о цифровых продуктах и решениях Азербайджана (mygov, SIMA, Digital Bridge и др.).

В рамках мероприятия замминистра провел встречу с генеральным секретарем Организации цифрового сотрудничества Димой Аль Яхья, в ходе которой были отмечены цифровая политика Азербайджана и меры, реализуемые в стране в направлении цифрового развития.

Также состоялись двусторонние встречи С.Мамедова с руководителями соответствующих ведомств Марокко, Пакистана, Кении, Нигерии и Омана, в ходе которых был проведен обмен мнениями по приоритетным направлениям и перспективам сотрудничества.

Кроме того, на встрече с представителями компаний BMC Helix и 500 Global были обсуждены возможности сотрудничества.