Обсуждены итоги реализации цели «Пространство зеленой энергии» в Азербайджане за 2025 г.

БАКУ/Trend/ - Cостоялось очередное заседание Рабочей группы «Пространство зелёной энергии» в гибридном формате, посвященное обсуждению проекта ежегодного отчета о реализации в 2025 году «Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы».

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Отмечается, что на заседании под руководством заместителя министра энергетики Самира Велиева было подчеркнуто, что цель «Пространство зелёной энергии» занимает важное место в Стратегии социально-экономического развития и является одним из ключевых столпов будущей модели развития страны.

По его словам, предусмотренные в этом направлении меры обеспечат переход Азербайджана к устойчивой, экологически чистой и инновационной энергетической системе, а также внесут вклад в достижение глобальных климатических целей.

Согласно информации, Самир Велиев проинформировал о ходе выполнения 18 мероприятий, проведенных в прошлом году, подчеркнув, что реализация Стратегии в целом сопровождается позитивной динамикой.

"Затем заместитель председателя Рабочей группы, заместитель исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ИИТКМ) Рамиль Гусейн выступил с презентацией о мероприятиях, проведенных в 2025 году, и ходе их реализации. В ходе заседания были заслушаны мнения и предложения по отчёту, сделаны соответствующие замечания", - сообщает министерство.

Подчеркивается, что в состав Рабочей группы «Пространство зелёной энергии», наряду с Министерством энергетики и ИИТКМ, входят представители министерств экономики, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, цифрового развития и транспорта, финансов, по чрезвычайным ситуациям, Государственного комитета по статистике, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственного таможенного комитета, SOCAR, Центрального банка, Азербайджанского инвестиционного холдинга, Национальной академии наук Азербайджана, Государственного агентства водных ресурсов, а также компаний «Азерэнержи», «Азеришыг» и «Азеристиликтеджизат».