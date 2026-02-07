Азербайджанский дзюдоист вышел в финал турнира «Большой шлем» в Париже

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский дзюдоист вышел в финал турнира «Большой шлем», который проходит в Париже.

Как сообщает Trend, этого успеха добился Балабей Агаев, выступающий в весовой категории до 60 кг.

В полуфинале 27-летний спортсмен одержал победу над представителем Израиля Ицхаком Ашпизом и завоевал путевку в финал.

Еще один азербайджанский дзюдоист Руслан Пашаев, выступавший в той же весовой категории, после поражения в полуфинале примет участие в поединке за третье место. Назир Талибов завершил выступление на стадии 1/16 финала, уступив португальцу Мигелю Гагойе.

Отметим, что турнир «Большой шлем» завершится 8 февраля. В соревнованиях Азербайджан представлен восемью дзюдоистами.