Международное сотрудничество имеет ключевое значение для установления управляемости Среднего коридора на основе правил - ЕС

БАКУ/Trend/ - Международное сотрудничество имеет решающее значение для установления управления Средним коридором на основе правил и поиска решений, которые защищают долгосрочные интересы стран-партнеров.

Как сообщает Trend, об этом говорится в финансируемом ЕС мета-исследовании (EU-funded meta-study).

Отмечается, что финансовая поддержка ЕС может способствовать разработке и использованию стандартов ЕС для внедрения эффективных практик и рыночных стандартов на этих транспортных коридорах.

Согласно исследованию ЕС, кроме того, создание благоприятных рыночных условий для бизнеса на этапе реализации проектов, например через надежные государственно-частные партнерства и рыночные структуры, будет способствовать обмену эффективными практиками через локальные партнёрства.

"Важно отметить, что существующие транспортные проекты Среднего коридора не обязательно отражают весь спектр преимуществ увеличения торговли критически важными сырьевыми материалами (CRM), и в долгосрочной перспективе могут быть выявлены дополнительные возможности для улучшения связности. В некоторых случаях дополнительные инвестиции в ответвления, соединяющие страны с богатыми ресурсами, которые находятся за пределами основного маршрута, могут существенно улучшить доступ ЕС к критически важным сырьевым материалам.

Например, согласно Коммуникации Европейской комиссии по устойчивости критически важных сырьевых материалов: «Путь к большей безопасности и устойчивости», Турция, Казахстан и Таджикистан входят в число основных мировых поставщиков ЕС боратов, фосфора и сурьмы. Подчёркивая важность таких ответвлений, целевые улучшения связности внутри этих стран могут открыть доступ к крупным минералодобывающим регионам, даже если они не расположены непосредственно на Среднем коридоре. Например, проект реконструкции туннеля Анзоб (Истиклол) в Таджикистане обеспечит надёжные круглогодичные перевозки между Душанбе и северными провинциями, богатыми минералами", - передает ЕС.

Согласно информации, тем временем Туркменистан ведёт диалог с ЕС для продвижения сотрудничества в области критически важных сырьевых материалов.

"ЕС также подписал несколько Меморандумов о взаимопонимании для углубления стратегического партнёрства, в частности с Узбекистаном в апреле 2024 года по вопросам сотрудничества в области CRM и с Казахстаном в 2022 году по устойчивым сырьевым материалам, аккумуляторам и цепочкам создания стоимости возобновляемого водорода.

С учётом того, что ожидается, что грузопоток по коридору утроится к 2030 году, повышение связности может укрепить связи между ЕС и Центральной Азией в сфере ресурсов, помочь сократить зависимость от отдельных поставщиков, интегрировать региональных производителей в цепочки создания стоимости ЕС и способствовать сбалансированному, устойчивому росту в регионе", - говорится в исследовании ЕС.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.