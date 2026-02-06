Стало известно о состоянии здоровья пострадавшей в ходе инцидента в бакинской школе

БАКУ /Trend/ - 6 февраля 2026 года женщина, 1997 года рождения, госпитализированная в Клинический медицинский центр бригадой скорой помощи из лицея «Идрак», расположенного в Бинагадинском районе города Баку, была успешно прооперирована.

Об этом Trend сообщил пресс-секретарь Клинического медицинского центра Рузбех Мамед.

Отмечается, что после проведенного обследования у госпитализированной в области шеи были выявлены множественные инородные тела. Пациентка была немедленно направлена на операцию.

«В настоящее время лечение пациентки продолжается в реанимационном отделении медицинского учреждения, её состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет», — добавил представитель учреждения.

Отметим, что 6 февраля около 09:10 ученик 10-го класса частного лицея «Идрак» Э.Ш. выстрелил из принадлежащего его отцу охотничьего ружья в учителя лицея — Шахлу Камилову, 1997 года рождения. В Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, проводится предварительное расследование.