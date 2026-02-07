МОТ окажет поддержку подготовке Азербайджана к присоединению к Конвенции о труде в морском судоходстве (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Предусматривается поддержка подготовки Азербайджана к присоединению к Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года.

Об этом в интервью Trend заявил директор Восточноевропейского и Центральноазиатского офиса Международной организации труда (МОТ) Михаил Пушкин.

М.Пушкин отметил, что по итогам недавних обсуждений на высоком и техническом уровнях с Министерством цифрового развития и транспорта, а также с Государственным агентством морского и портового транспорта Азербайджана, МОТ и её национальные партнёры (правительство, организации работодателей и работников) определили приоритетные направления сотрудничества, прежде всего в морском секторе.

Он заявил, что вместе с этим предусматривается поддержка подготовки Азербайджана к присоединению к Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года.

"Обсуждения также касались цифровой трансформации управления трудовыми отношениями в морском секторе, включая обучение стандартам управления, использование цифровых инструментов и развитие навыков, необходимых для меняющегося мира морского труда. Эти направления сотрудничества реализуются в рамках Программы достойного труда для Азербайджана на 2025–2029 годы, подписанной в ноябре 2025 года, и будут осуществляться в тесной координации с правительством и социальными партнёрами", - добавил он.

По словам директора, в контексте цифровой трансформации и будущего сферы труда МОТ считает, что действующие международные трудовые стандарты остаются полностью актуальными.

Он также отметил, что в частности, нормы, касающиеся основополагающих принципов и прав в сфере труда, трудовых отношений, охраны труда и техники безопасности, рабочего времени и развития навыков, формируют ключевую нормативную основу для того, чтобы технологические изменения способствовали достойному труду.

"Этот подход отражен в Столетней декларации МОТ о будущем труда, которая подчёркивает важность ориентированного на человека подхода к технологическим изменениям, поддерживаемого социальным диалогом, непрерывным обучением на протяжении всей жизни и эффективными институтами рынка труда. МОТ продолжает поддерживать своих участников в применении этих стандартов с учётом национальных приоритетов и условий", - заключил М.Пушкин.