Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Обсуждены перспективы развития стартап-экосистемы в Азербайджане

Экономика Материалы 6 февраля 2026 09:52 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы развития стартап-экосистемы в Азербайджане
Фото: Рашад Набиев / X

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Обсуждены текущее состояние и перспективы развития стартап-экосистемы в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в своем аккаунте в социальной сети X.

"Мы провели встречу с представителями стартапов.

На встрече обсудили текущее состояние и перспективы развития стартап-экосистемы в нашей стране.

В то же время мы рассмотрели предложения, выдвинутые для стимулирования инновационных инициатив, и обменялись мнениями о механизмах поддержки, которые государство может оказать в этом процессе", - говорится в публикации.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости