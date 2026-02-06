Обсуждены перспективы развития стартап-экосистемы в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Обсуждены текущее состояние и перспективы развития стартап-экосистемы в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в своем аккаунте в социальной сети X.

"Мы провели встречу с представителями стартапов.

На встрече обсудили текущее состояние и перспективы развития стартап-экосистемы в нашей стране.

В то же время мы рассмотрели предложения, выдвинутые для стимулирования инновационных инициатив, и обменялись мнениями о механизмах поддержки, которые государство может оказать в этом процессе", - говорится в публикации.