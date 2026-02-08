Обнародован объем инвестиций в промышленные предприятия в провинции Хамадан

БАКУ /Trend/ - В западной иранской провинции Хамадан в рамках 54 проектов на развитие промышленных и производственных предприятий было направлено 32 триллиона риалов (примерно 26,4 миллиона долларов США).

Как сообщает Trend, об этом заявил глава регионального управления министерства промышленности, рудников и торговли Мохаммад Али Мохаммади в комментарии местным СМИ.

По его словам, из указанных проектов 20 относятся к промышленным, а 34 — к производственным предприятиям.

Мохаммади отметил, что в настоящее время в провинции Хамадан действует около 1 200 промышленных предприятий. Из 130 предприятий, ранее приостановивших деятельность, работа 25 была восстановлена в последние месяцы.

Представитель ведомства также сообщил, что в провинции насчитывается 312 месторождений с 31 видом полезных ископаемых, из которых примерно 200 находятся в эксплуатации.