Вашингтонское соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепляет позиции Среднего коридора - ЕС

БАКУ/Trend/ - Вашингтонское соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепляет позиции Среднего коридора.

Как сообщает Trend, об этом говорится в финансируемом ЕС мета-исследовании (EU-funded meta-study).

Отмечается, что стратегический подход Европейского союза к региону Чёрного моря рассматривает Чёрное море и соседние с ним страны как ключевые ворота, соединяющие Европу с Турцией, Южным Кавказом, Центральной Азией и другими регионами.

"Для ЕС развитие транспортной связанности с Турцией, странами Восточного партнерства, включая Южный Кавказ, а также Центральной Азией может обеспечить более быстрые и надежные поставки сырья и товаров, а также открыть новые экспортные рынки по всей Евразии, способствуя взаимовыгодной торговле.

В этих условиях, на фоне снижения надежности Северного коридора и более медленного развития Южного маршрута, Транскаспийский транспортный коридор становится наиболее перспективным направлением для устойчивой, диверсифицированной и геополитически устойчивой мультимодальной транспортной связи между Европой и Азией. Кроме того, значительный рост грузопотока в регионе и соглашение между Арменией и Азербайджаном от 8 августа дополнительно укрепляют позиции Транскаспийского транспортного коридора как наиболее жизнеспособного маршрута для устойчивой, диверсифицированной и надёжной региональной связанности", - говорится в исследовании.

Согласно информации, в последние годы наблюдается рост инвестиций в инфраструктуру вдоль Транскаспийского транспортного коридора, однако сохраняются серьезные проблемы и узкие места как в сфере физической инфраструктуры, так и в институциональных и административных аспектах транспортной связанности. Они варьируются от относительно быстрых решений, позволяющих повысить пропускную способность перегруженных узлов (например, повышение эффективности пограничных пунктов), до долгосрочных инвестиций в развитие новой инфраструктуры (например, строительство новых портов)".

Отметим, что 8 августа 2025 года, по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.