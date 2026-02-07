Названа возможная дата встречи «Совета мира» по Газе

БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты Америки намерены провести встречу лидеров "Совета мира" по сектору Газа в Вашингтоне 19 февраля.

Как передает Trend, об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

"По словам американского чиновника и дипломатов из четырех стран, входящих в состав "Совета мира" по Газе, Белый дом планирует провести встречу лидеров этого совета 19 февраля", - сказано в публикации.

По информации портала, встреча может пройти в институте мира США (USIP), ранее переименованном в честь американского президента Дональда Трампа. За день до первой встречи ожидаются переговоры между Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Несмотря на то, что организация изначально называлась "Совет мира по Газе", позже стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы палестинского анклава.

16 января Президент США Дональд Трамп объявил о решении создать международную организацию под названием Совет мира и пригласил Азербайджанскую Республику стать государством-учредителем организации.

Напомним, что 22 января в Давосе состоялась церемония подписания документа "Устав Совета мира" (Board of Peace Charter). Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и другие главы государств и правительств, принимавшие участие в мероприятии, подписали документ "Устав Совета мира".