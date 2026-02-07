Повышение эффективности Среднего коридора позволит ускорить и сделать более надежным импорт в страны ЕС

БАКУ/Trend/ - Для Европейского союза повышение эффективности Среднего коридора позволило бы ускорить и сделать более надежными поставки товаров (включая критически важное сырье, CRM), а также дополнительно улучшить связанность с экспортными рынками по всей Евразии.

Как сообщает Trend, об этом говорится в финансируемом ЕС мета-исследовании (EU-funded meta-study).

Отмечается, что несмотря на недавний прогресс, Транскаспийский транспортный коридор сталкивается с операционными ограничениями: фрагментированная логистика, многочисленные пограничные переходы и ограниченная цифровизация: "Исследования международных финансовых институтов (IFI) последовательно подчеркивают, что «мягкие» узкие места, такие как гармонизированные тарифы, цифровизация и координированное управление, так же критичны, как и пробелы в «жесткой» инфраструктуре.

Для ЕС повышение эффективности коридора позволило бы ускорить и сделать более надежными поставки товаров (включая критически важное сырье, CRM), а также дополнительно улучшить связанность с экспортными рынками по всей Евразии. Поддерживая приоритетные проекты, определенные в планах расширения Трансевропейской транспортной сети (TEN-T) и других региональных стратегиях, ЕС может помочь раскрыть полный потенциал коридора, укрепить устойчивость цепочек поставок и способствовать взаимовыгодной торговле".

Подчеркивается, что на уровне ЕС стратегические приоритеты транспортной инфраструктуры определяются через Трансевропейскую транспортную сеть (TEN-T), включая её планируемые расширения в соседние регионы. Несколько проектов расширения TEN-T способствуют улучшению связности вдоль TCTC, что придает стратегический приоритет ключевым инвестициям вдоль коридора.

"План инвестиционных действий TEN-T для Восточного партнерства (первоначально разработанный в 2018 году) был обновлен в 2025 году с учетом меняющихся геополитических реалий и смещения национальных приоритетов, с особым акцентом на Украину и Молдову. Также стоит отметить, что, хотя Средний коридор не представлен в списке расширений TEN-T, с учетом недавних геополитических событий в Южном Кавказе, коридор мог бы получить операционную выгоду от создания ветвей, повышающих устойчивость, через Южный Кавказ (восстановление связей между Азербайджаном, Арменией, и Турцией) - это может способствовать дальнейшей диверсификации торговых маршрутов и потенциально разгрузить перегруженные участки", - говорится в исследовании.

Согласно информации, между тем, ЕБРР выделил 33 приоритетные инвестиции в «жесткую» инфраструктуру в Центральной Азии, необходимые для повышения пропускной способности и эффективности вдоль Среднего коридора, а Всемирный банк обозначил наиболее узкие места и инвестиционные потребности, которые необходимо решить к 2030 году для обеспечения долгосрочной жизнеспособности коридора.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.