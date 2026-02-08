Состоялся вечер камерной музыки «Баку-Неаполь: Музыкальный мост» в рамках фестиваля «Зимняя сказка» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Габалинский фестиваль вносит весомый вклад и в межкультурный диалог. II Международный музыкальный фестиваль «Зимняя сказка» в этом смысле не является исключением.

Как сообщает Trend, 7 февраля в рамках фестиваля в Габале состоялся вечер камерной музыки «Баку-Неаполь: Музыкальный мост», олицетворяющий дружбу между Азербайджаном и Италией. На концерте, проходившем в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева, присутствовали представители структур-организаторов фестиваля, местные любители музыки, гости города.

Перед концертом с речью выступила профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Народная артистка Захра Гулиева, которая отметила, что в программу включены произведения азербайджанских и итальянских композиторов в жанре романса, коротко рассказала об особенностях этого жанра.

В программу концерта вошли произведения В.Беллини, Саида Рустамова, Севды Ибрагимовой, Тофига Гулиева, Васифа Адыгезалова. Полада Бюльбюлоглу, а также Р. Фальво, С.Кардильо, Ф.Тости и Ч.Биксио.

Зрители бурными аплодисментами встретили выступления Народных артистов Фархада Бадалбейли (фортепиано), Мурада Адыгезалзаде (фортепиано) и Заслуженного артиста Эмиля Афрасияба (фортепиано), а также солистов Афаг Аббасовой (сопрано), Айтадж Шихализаде (меццо-сопрано), Азера Заде (тенор), Махира Тагизаде (баритон) и Айсун Махмудзаде (сопрано).

В заключение концерта все солисты исполнили «Песню дружбы» Тофига Гулиева.

Вечером 8 февраля в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева состоится торжественная церемония закрытия и заключительный концерт Международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка». На сцене в рамках вечера фламенко-джаза под названием «Азербайджан-Испания: две страны, одна музыка» выступят исполнители и танцоры из Испании.