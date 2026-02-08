Община Западного Азербайджана осудила решение суда Армении

БАКУ/ Trend/ - Община Западного Азербайджана выражает обеспокоенность в связи с рядом предпринимаемых в Армении и за ее пределами попыток против мира, противоречащих позитивной динамике, наблюдаемой в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией после исторического саммита, состоявшегося 8 августа 2025 года в Вашингтоне с участием Президента США Дональда Трампа, а также духу недавней встречи лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби.

Как сообщает Trend, в связи с этим Община Западного Азербайджана распространила заявление.

В заявлении говорится: «Мы с возмущением воспринимаем провокационное решение суда в Армении о том, что «решение о самороспуске» надуманного образования, принятое лицом по имени Самвел Шахраманян, было вынесено под применением силы или угрозой и потому не имеет юридической силы.

Это решение суда явно направлено против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. На каком основании, с каким мандатом армянский суд вмешивается во внутренние дела суверенного государства?

Община Западного Азербайджана расценивает это решение суда, а также деятельность реваншистов в Армении, где в этом году пройдут парламентские выборы, как направленные против мира.

Если армянский суд намерен способствовать миру, примирению между двумя народами, то тогда он должен вынести судебные решения, осуждающие депортацию нас, азербайджанцев, с их исконных земель, разрушение кладбищ и мечетей».