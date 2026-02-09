Обнародован общий объем трансфертов SOFAZ в госбюджет

БАКУ/Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ) на 31 декабря 2025 года перевел в государственный бюджет 170,413 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на SOFAZ, в 2025 году фонд перевел в госбюджет прогнозируемую сумму в 14,481 миллиарда манатов. Этот показатель на 13,3% больше по сравнению с 2024 годом.

Кроме того, активы SOFAZ на начало 2025 года составили 60,031 миллиарда долларов США (102,053 миллиарда манатов). К 31 декабря 2025 года активы фонда увеличились на 22,5% и составили 73,541 миллиарда долларов США (125,020 миллиарда манатов).

В период с января по декабрь 2025 года общий доход SOFAZ составил 37,594 миллиарда манатов. В том числе, бюджетные доходы фонда составили 17,160 миллиарда манатов, а внебюджетные доходы, связанные с изменениями валютных курсов и цен на золото, — 20,434 миллиарда манатов. Бюджетные расходы за отчетный период составили 14,627 миллиарда манатов.

Отметим, что SOFAZ — это специальный орган, обеспечивающий сбор, эффективное управление и сохранение доходов Азербайджанской Республики, получаемых в рамках соглашений по нефти и газу, с целью их использования для будущих поколений. Средства Фонда формируются за счет чистых доходов от продажи углеводородов, приходящихся на долю Азербайджанской Республики в соответствии с соглашениями о разделе продукции; бонусов; авансовых платежей, уплачиваемых инвесторами в связи с разработкой углеводородных запасов; дивидендов; доходов от транспортировки нефти и газа по территории Азербайджанской Республики; доходов от активов, переданных инвесторами; доходов от размещения и управления активами Фонда; грантов и иных безвозмездных поступлений; других доходов и поступлений, предусмотренных законодательством.

Средства Фонда могут использоваться для решения важнейших национальных задач в интересах социально-экономического развития страны, а также для строительства и восстановления объектов стратегически важной инфраструктуры.

Кроме того, SOFAZ осуществляет трансферты в государственный бюджет. Определенная часть расходов Фонда направляется на его управление.