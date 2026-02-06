В программе Notepad++ выявлена атака на цепочку поставок

БАКУ/Trend/ - Исследователи в области кибербезопасности сообщили, что механизм автоматического обновления популярного текстового редактора с открытым исходным кодом Notepad++ на протяжении длительного времени был скомпрометирован в результате внешнего вмешательства.

Как сообщили Trend в Службе электронной безопасности Азербайджана, данный инцидент оценивается как атака на цепочку поставок программного обеспечения.

Отмечается, что в исследовании, опубликованном Securelist, говорится о том, что атака началась летом 2025 года и продолжалась несколько месяцев. В этот период часть пользователей Notepad++ вместо официальных обновлений получала вредоносные файлы. Злоумышленники вмешались не в исходный код программы, а в инфраструктуру, обеспечивающую работу механизма обновлений.

Согласно исследованию, вредоносные обновления были направлены только на выбранных пользователей. Среди пострадавших оказались частные лица, компании, работающие в сфере информационных технологий, финансовые учреждения и государственные структуры в различных странах, что свидетельствует о целенаправленном характере атаки.

В ходе атаки через механизм обновления Notepad++ на системы пользователей загружались дополнительные вредоносные компоненты. Эти компоненты позволяли собирать информацию о системе, передавать её на удаленные серверы и впоследствии выполнять дополнительные команды.

Специалисты отмечают, что основная опасность подобных атак заключается в том, что они могут длительное время оставаться незамеченными. Поскольку атаки на цепочку поставок осуществляются через программное обеспечение, которому пользователи доверяют, традиционные средства безопасности могут выявлять их с опозданием.

После того как инцидент стал публичным, разработчики проекта Notepad++ усилили меры безопасности в инфраструктуре обновлений. В новых версиях обязательной стала проверка криптографических подписей файлов обновлений, а подозрительные механизмы обновления были устранены.

Эксперты по кибербезопасности рекомендуют пользователям загружать Notepad++ исключительно из официальных источников, внимательно относиться к процессам автоматического обновления и незамедлительно принимать меры при обнаружении подозрительной активности в системе.

Отмечается, что данный инцидент в очередной раз демонстрирует, насколько уязвимой может быть цепочка поставок программного обеспечения и что даже широко распространённые программы могут становиться эффективной целью для кибератак.