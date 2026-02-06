Человек музея - Кязым Кязымзаде: полвека служения национальному искусству (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках серии мероприятий, посвящённых 90-летию Национального музея искусств Азербайджана, состоялась лекция на тему "Жизнь и творчество народного художника Кязыма Кязымзаде".

Лекцию представила доктор философии по искусствоведению, доцент, проректор по международным связям Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, исследователь творческого наследия Кязыма Кязымзаде (1913-1992) Севиль Керимова.

В ходе мероприятия была всесторонне рассмотрена роль мастера искусства в развитии азербайджанского изобразительного искусства. Участникам лекции был представлен подробный научно-теоретический анализ его богатого творческого наследия, особенностей художественного стиля, а также значительного вклада мастера в формирование и развитие национальной художественной школы. Особое внимание было уделено многолетней музейной деятельности Кязыма Кязымзаде - на протяжении почти 50 лет он возглавлял Национальный музей искусств Азербайджана, оставив глубокий след в его истории.

В завершение мероприятия выступил сын народного художника Айдын Кязымзаде, который высоко оценил мероприятия, проводимые в рамках 90-летнего юбилея музея. В своём выступлении он подчеркнул, что организация подобных встреч, посвящённых выдающимся личностям, сыгравшим значимую роль в истории музея и национальной культуры в целом, имеет особое значение с точки зрения сохранения культурного наследия и передачи профессионального опыта будущим поколениям.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

