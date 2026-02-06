Еврокомиссия одобрила приобретение совместного контроля над SOCAR Terminal компаниями STEAS и TISS

БАКУ/Trend/ - Европейская комиссия утвердила, в соответствии с Регламентом ЕС о слияниях, приобретение совместного контроля над SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği A.Ş. («SOCAR Terminal») компаниями SOCAR Turkey Enerji A.Ş. («STEAS») и Terminal Investment Switzerland Sàrl («TISS»), которая находится в совместном контроле MSC Mediterranean Shipping Company Holding S.A. (Швейцария) и BlackRock, Inc. (США), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Еврокомиссию.

Сделка в первую очередь касается предоставления услуг контейнерного терминала в регионе Алиага провинции Измир (Турция).

Комиссия пришла к выводу, что данная сделка не вызовет проблем с конкуренцией, учитывая ограниченное влияние на Европейскую экономическую зону. Сделка была рассмотрена по упрощённой процедуре проверки слияний.

Отметим, что являясь крупнейшим контейнерным портом Эгейского региона, SOCAR Terminal располагает непрерывным пирсом длиной 700 метров, глубиной 16 метров, портовой территорией площадью 420 тыс. м² и тыловой зоной в 30 тыс. м², что придаёт ему стратегическое значение как для региональной, так и для глобальной торговли. Терминал способен принимать суда нового поколения класса ULCS, одновременно обслуживая несколько крупных судов в ускоренном режиме и минимизируя время ожидания.

Действуя в рамках концепции «Порта будущего», SOCAR Terminal применяет самые высокие стандарты охраны труда и безопасности, поддерживает лидерские позиции в отрасли за счёт инвестиций в цифровизацию и технологии. Наряду с этим терминал строит устойчивую бизнес-модель, ориентированную на сокращение углеродного следа, развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности.