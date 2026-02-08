Назван объем инвестиций в СЭС в иранской провинции Йезд

БАКУ /Trend/ - 4 февраля в иранской провинции Йезд состоялось открытие солнечной электростанции, в строительство которой было инвестировано 50 миллионов евро.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана.

Согласно информации, в провинции Йезд с участием министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Сейеда Мухаммеда Атабека и других официальных лиц состоялась церемония ввода в эксплуатацию солнечной электростанции "Forugh Kavir".

На первом этапе строительства солнечной электростанции общей мощностью 100 мегаватт был введен в эксплуатацию участок мощностью 40 мегаватт.

Сообщается, что станция, введенная в эксплуатацию за счет инвестиций компании Chadormalu Mining and Industrial Company, будет производить более 200 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год.

В результате работы электростанции будет предотвращен выброс в окружающую среду 115 тысяч тонн парниковых газов в год.

В настоящее время на этом объекте работают 70 человек, а после его ввода в полную эксплуатацию их число достигнет 100.

Следует отметить, что первый этап проекта этой солнечной электростанции был реализован за 18 месяцев на площади 120 гектаров в районе Ашкезар провинции Йезд. Данная СЭС считается крупнейшей в этой провинции.