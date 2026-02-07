Арестован школьник, обвиняемый в стрельбе в бакинском лицее

БАКУ /Trend/ - В Баку в отношении подростка, обвиняемого в стрельбе в лицее «Идрак», избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает Trend, в Бинагадинском районном суде Баку было рассмотрено ходатайство следственного органа о применении меры пресечения в виде ареста в отношении подростка, выстрелившего из огнестрельного оружия в учителя. Ходатайство было удовлетворено, и в отношении 10-классника Э.Ш. избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Напомним, что 6 февраля около 9 часов утра в частном лицее "Идрак", расположенном в Бинагадинском районе Баку, 10-классник Э.Ш. нанес огнестрельное ранение учителю математики Шахле Камиловой. Стрелявший был задержан.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело в Бинагадинской районной прокуратуре.