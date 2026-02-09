Узбекистан и Пакистан договорились о сотрудничестве в геологоразведке

ТАШКЕНТ /Trend/ - В ходе узбекско-пакистанского бизнес-форума в Исламабаде делегация Министерства горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан провела переговоры с руководством компании HRL Group, передает Trend.

Стороны рассмотрели возможности реализации совместных геологоразведочных проектов по поиску и освоению месторождений меди, золота и других стратегически значимых полезных ископаемых на территории Пакистана с учетом наработанного Узбекистаном профильного опыта.

По результатам встречи советник министра Б. Нарматов, генеральный директор ООО Uzbek Overseas Geology Company Х. Омонов и представитель HRL Group подписали меморандум о сотрудничестве, подтвердив намерение развивать двустороннее взаимодействие в горнодобывающем секторе.