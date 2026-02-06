Увеличился портфель бизнес-кредитов азербайджанских банков в строительном секторе

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 января текущего года бизнес-кредитный портфель азербайджанских банков в строительном секторе составил 1,717 млрд манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, кредитный портфель в этом секторе увеличился на 166 миллионов манатов, или 10,7% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 348,2 миллиона манатов, или 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, объем бизнес-кредитов, выданных банками строительному сектору на 1 декабря 2025 года, составил 1,551 миллиарда манатов, а на 1 января прошлого года — 1,369 миллиарда манатов.

Отметим, что на 1 января 2026 года общий кредитный портфель банков Азербайджана увеличился на 1,3%, или 377,5 миллиона манатов и составил 30,063 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля бизнес-кредиты составляют 53,6% (16,106 миллиарда манатов), потребительские кредиты — 31,1% (9,354 миллиарда манатов), а ипотечные кредиты — 15,3% (4,602 миллиарда манатов).