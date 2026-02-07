Азербайджан является одним из ключевых участников маршрута от Китая до Европы - ЕС

БАКУ/Trend/ - Обычно, когда обсуждается Транскаспийский транспортный коридор, в качестве ключевых участников маршрута от Китая до Европы выделяются Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция. Однако такие страны, как Армения, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Молдова и Украина, также играют важную роль.

Как сообщает Trend, об этом говорится в финансируемом ЕС мета-исследовании (EU-funded meta-study).

Отмечается, что Транскаспийский транспортный коридор может получить операционную выгоду от развития ветвей, повышающих устойчивость, через Южный Кавказ (восстановление соединений между Арменией, Азербайджаном и Турцией), что стало возможным благодаря недавним геополитическим изменениям в регионе Южного Кавказа: "Это поможет диверсифицировать торговые маршруты и потенциально разгрузить перегруженные участки. Кроме того, это может существенно улучшить связность Армении с ЕС".

Согласно информации, развитие вспомогательных линий и мультимодальных соединений из стран Центральной Азии, которые не расположены непосредственно на основном коридоре, таких как Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, позволит повысить способность коридора направлять критически важные региональные сырьевые ресурсы (CRM) и другие экспортные товары на европейские рынки и внутри региона: "Эти связи помогут интегрировать внутренних производителей в транскаспийские цепочки поставок, расширить возможности ЕС по закупкам и способствовать инклюзивному региональному развитию".

"Украина и Молдова представляют отдельное, но дополнительное измерение в плане связности региона. Их стратегическая ориентация определяется в первую очередь интеграцией с ЕС, но они также подключены к Среднему коридору через западный интерфейс через порты Черного моря и Дуная, связываясь с сетью TEN-T ЕС", - говорится в исследовании.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.