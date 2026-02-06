Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане проведено расследование фишинговой атаки против банковского и госсекторов

Экономика Материалы 6 февраля 2026 12:45 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Опубликованы результаты исследования, проведенного сотрудниками Службы электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана в связи с фишинговой атакой, направленной против банковского и государственного секторов.

Как передает Trend, об этом говорится в информации СЭБ.

Отмечается, что отчет содержит результаты исследования, проведенного 4 февраля СЭБ по факту фишинговой атаки, нацеленной на банковский и государственный секторы.

Сообщается, что сотрудники Службы провели обратный инжиниринг выявленного вредоносного программного обеспечения (анализ, проводимый с целью понимания поведения программы и определения ее компонентов), в результате чего были выявлены дополнительные индикаторы компрометации.

Также отмечается, что в попытке атаки использовались зашифрованный скрипт типа loader, размещенный в файле Microsoft Excel (используется для загрузки вредоносного ПО на целевую компьютерную систему) и вредоносное программное обеспечение Remcos, внедренное в файл изображения с применением стеганографии (скрытое размещение данных внутри файла).

С общей схематической структурой атаки можно ознакомиться по указанной ссылке.

