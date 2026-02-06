Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Turkish Airlines запускает рейсы Стамбул-Ереван

Транспорт Материалы 6 февраля 2026 17:37 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ/Trend/ - Турецкая авиакомпания Turkish Airlines запускает рейсы по маршруту Стамбул-Ереван с марта, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на официальный сайт авиакомпании.

Первый рейс по новому маршруту станет доступен с 11 марта.

Напомним, что в заявлении Turkish Airlines, опубликованном на Платформе раскрытия информации для инвесторов (KAP) в сентябре 2025 года было отмечено, что Совет директоров компании принял решение о запуске регулярных рейсов в зависимости от возможностей и рыночных условий в город Тимишоара (Румыния) и столицу Армении — Ереван.

