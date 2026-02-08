Назван объем торговли Азербайджана со странами СНГ в 2025 году

БАКУ/Trend/ - В 2025 году товарооборот между Азербайджаном и странами Содружества независимых государств (СНГ) составил 7,635 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, это на 706,4 миллиона долларов США или 10,2% больше по сравнению с показателем 2024 года.

Согласно данным, в прошлом году экспорт Азербайджана в страны СНГ увеличился на 4%, составив 1,767 миллиарда долларов США, а импорт вырос на 12,2% и достиг 5,231 миллиарда долларов США по сравнению с 2024 годом.

В течение прошлого года страны СНГ составили 7,06% от общего экспорта Азербайджана и 24,07% от импорта.

Наибольший товарооборот Азербайджан в СНГ осуществил с Россией, Узбекистаном и Казахстаном.

За этот период товарооборот Азербайджана с Россией составил 4,920 миллиарда долларов США (+2,5%), с Узбекистаном — 795,2 миллиона долларов США (в 3,1 раза больше), с Казахстаном — 670,6 миллиона долларов США (в 1,4 раза больше).

Стоит отметить, что в 2025 году Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 49,423 миллиарда долларов США. Это на 1,810 миллиарда долларов США или 3,8% больше по сравнению с предыдущим годом.

Товарооборот с зарубежными странами составил 25,043 миллиарда долларов США на экспорт и 24,380 миллиарда долларов США на импорт. За последний год экспорт снизился на 1,5 миллиарда долларов США или 5,7%, а импорт увеличился на 3,322 миллиарда долларов США или 15,8%.

В результате в внешней торговле образовался положительный баланс в 663 миллиона долларов США, что на 4,833 миллиарда долларов США или в 8,3 раза меньше по сравнению с предыдущим годом.