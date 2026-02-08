Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 февраля.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от +3°С до +5°С, днём от +6°С до +9°С. Атмосферное давление повысится с 751 мм рт.ст. до 754 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 80-90%, днём 70-75%.

В большинстве районов Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако с полудня в некоторых горных и предгорных районах ожидаются переменные осадки, снег. В отдельных местах осадки будут интенсивными. В некоторых местах временами туман. Западный ветер в некоторых местах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью от +1°С до +6°С, днём от +10°С до +15°С, в горах ночью от -1°С до +4°С, днём от +7°С до +12°С.