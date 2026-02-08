Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с брендом здорового питания предпринимательницы в Гяндже (ФОТО)

Азербайджан Материалы 8 февраля 2026 10:30 (UTC +04:00)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с брендом здорового питания предпринимательницы в Гяндже (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с брендом Zarif Natural, созданный предпринимательницей Фидан Зари, осуществляющей деятельность в Гяндже.

Как сообщает Trend, в искренней беседе с предпринимательницей они поинтересовались формированием идеи, историей создания бренда и процессом производства продукции. После этого на предприятии методом холодного отжима совместно были приготовлены различные масла и другие продукты. Лейла Алиева и Алена Алиева пожелали предпринимательнице успехов в деятельности, высоко оценили ее инициативность и трудолюбие, были сделаны памятные фотографии.

Отметим, что бренд Zarif Natural, основываясь на принципах здорового и сбалансированного питания, производит и предлагает потребителям масла холодного отжима, натуральные пасты из орехов без добавок и безглютеновую муку.

