TRIPP может значительно улучшить региональную связанность - отчет ЕС

БАКУ/Trend - «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) может значительно улучшить региональную связанность.

Как сообщает Trend, об этом говорится в финансируемом ЕС мета-исследовании (EU-funded meta-study).

"Восстановление этих связей укрепило бы экономическое сотрудничество, стимулировало трансграничную торговлю и повысило бы устойчивость и диверсификацию коридора за счет добавления новых маршрутов. Хотя более детальные исследования экономического воздействия еще продолжаются, эксперты отмечают, что TRIPP может сократить время в пути до 25 % по сравнению с традиционным маршрутом Баку - Тбилиси - Карс", - говорится в исследовании.

Подчеркивается, что региональные участники активно реализуют инициативы по восстановлению и развитию транспортных связей между Азербайджаном, Арменией и Турцией.

Согласно информации, эти усилия отражают различные модели управления и стратегические цели, но в совокупности демонстрируют движение к восстановленной связности.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».