Названа стоимость проектов компании TAVANIR по улучшению состояния энергосети в Иране

БАКУ /Trend/ - В рамках реализации 243 проектов Иранской компании по производству, транспортировке и распределению электроэнергии (TAVANIR) было израсходовано 550 триллионов риалов (примерно 453 миллиона долларов США).

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель исполнительного директора компании TAVANIR Абульфазл Эседи местным СМИ.

По его словам, в ближайшие дни будет введено в эксплуатацию 1 325 км высоковольтных линий электропередачи, подстанции мощностью 4 385 мегаватт-ампер и распределительные объекты мощностью 3 328 мегаватт-ампер.

Эседи отметил, что по 130 другим проектам начнутся операционные работы. В рамках этих проектов планируется потратить средства в размере 300 триллионов риалов (около 247 миллионов долларов США). Цель проектов — устранение перегрузок и улучшение напряжения в электросетях.

Представитель компании заявил, что в целом эти меры должны привести к улучшению состояния электроэнергетической сети в стране к летнему сезону.

Отметим, что в Иране потребление электроэнергии достигает максимальных уровней в летний сезон. Это приводит как к введению определенных ограничений на подачу электроэнергии в стране, так и к увеличению импорта электричества.

Общий потенциал производства электроэнергии в Иране составляет около 95 тыс. мегаватт.