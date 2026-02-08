Азербайджанские дзюдоисты завершили турнир "Большого шлема" с тремя медалями

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль на турнире "Большого шлема", проходившем в столице Франции Париже, передает Trend.
Как передает Trend, спортсмен, выступавший в весовой категории до 81 кг, проиграл в финале японцу Юхэю Оно.
Остальные дзюдоисты сборной Азербайджана, начавшие соревнования сегодня, проиграли своим соперникам и попрощались с турниром.
Таким образом, сборная Азербайджана завершила "Большой шлем" с тремя медалями.
Отметим, что ранее Балабей Агаев (60 килограммов) завоевал золотую медаль, а Руслан Пашаев (66 килограммов) - "бронзу".