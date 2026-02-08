Названа стоимость импорта и экспорта Азербайджана в 2025 году

БАКУ/Trend/ - В 2025 году объем импорта товаров в Азербайджан составил 24,380 млрд долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в структуре импорта на государственный сектор пришлось 8,283 млрд долларов, на частный сектор — 13,912 млрд долларов, на физических лиц — 2,185 млрд долларов. По сравнению с 2024 годом эти показатели выросли соответственно на 31,2%, 9% и 10,2%.

В отчётный период удельный вес государственного сектора в импорте составил 33,98%, частного сектора — 57,06%, физических лиц — 8,96%.

В то же время в 2025 году стоимость экспорта товаров из Азербайджана составила 25,043 млрд долларов США.

Согласно данным, в экспорте доля государственного сектора составила 11,449 млрд долларов, частного сектора — 13,445 млрд долларов, физических лиц — 148,5 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года эти показатели снизились соответственно на 9,8%, 1,8% и 10,7%.

В отчётный период удельный вес государственного сектора в экспорте составил 45,72%, частного сектора — 53,69%, физических лиц — 0,59%.

Отметим, что в 2025 году Азербайджан осуществил внешнеторговые операции с зарубежными странами на сумму 49,423 млрд долларов США, что на 1,810 млрд долларов, или 3,8%, больше по сравнению с предыдущим годом.

Из общего объёма внешнеторгового оборота 25,043 млрд долларов США пришлось на экспорт, 24,380 млрд долларов США — на импорт. За последний год экспорт сократился на 1,5 млрд долларов, или 5,7%, тогда как импорт вырос на 3,322 млрд долларов, или 15,8%.

В итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 663 млн долларов, что в годовом сравнении меньше на 4,833 млрд долларов, или в 8,3 раза.